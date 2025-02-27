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В аеропорту німецького Мюнхена скасували 80% рейсів через страйк

Страйкує профспілка державного сектора Verdi.

В аеропорту німецького Мюнхена скасували 80% рейсів через страйк
Фото: EPA/UPG

В аеропорту німецького Мюнхена скасували 80% рейсів через дводенний страйк профспілки Verdi, пише Reuters.

“Аеропорт Мюнхена повідомив, що страйк профспілки державного сектора Verdi в четвер і п'ятницю змусив авіакомпанії скасувати близько 80% рейсів туди”, ‒ зазначає видання.

На вебсайті другого за величиною транспортного центру Німеччини зазначено, що існує ризик скасування нових рейсів і що пасажири, які планують подорожувати через Мюнхен, повинні зв’язатися зі своїми авіакомпаніями.

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З моменту початку переговорів про заробітну плату в січні Verdi організував кілька страйків у країні.

  • Торік у листопаді працівники заводу Boeing на Західному узбережжі США прийняли нову контрактну пропозицію, завершивши семитижневий страйк, який призупинив більшість виробництва реактивних літаків і поглибив фінансову кризу у компанії. Профспілка заявила, що члени профспілки 59% голосів підтримали новий контракт, який передбачає підвищення зарплати на 38% протягом чотирьох років.
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