В аеропорту німецького Мюнхена скасували 80% рейсів через страйк

В аеропорту німецького Мюнхена скасували 80% рейсів через дводенний страйк профспілки Verdi, пише Reuters.

“Аеропорт Мюнхена повідомив, що страйк профспілки державного сектора Verdi в четвер і п'ятницю змусив авіакомпанії скасувати близько 80% рейсів туди”, ‒ зазначає видання.

На вебсайті другого за величиною транспортного центру Німеччини зазначено, що існує ризик скасування нових рейсів і що пасажири, які планують подорожувати через Мюнхен, повинні зв’язатися зі своїми авіакомпаніями.

З моменту початку переговорів про заробітну плату в січні Verdi організував кілька страйків у країні.