Перед цим суд провів аудит даних з понад 2200 виборчих дільниць.

Конституційний суд зобов'язав ЦВК Болгарії перерахувати голоси на останніх парламентських виборах, які відбулись у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду від 26 лютого, яке є у розпорядженні видання.

Суд прийняв таке рішення після аудиту даних з понад 2200 виборчих дільниць (17% від їх загальної кількості).

В результаті аудиту з’ясувалось, що на майже половині з проаналізованих дільниць була змінена кількість чинних голосів. Водночас на третині дільниць кількість недійсних виборчих бюлетенів не відповідала фактичним результатам аудиту.

"Лише після того, як Центральна виборча комісія здійснить… перерахунок фактичних голосів виборців за партії та коаліції, які брали участь у виборах, Конституційний cуд зможе ухвалити рішення про те, чи були вибори 27 жовтня 2024 року незаконними і щодо яких саме народних депутатів", – йдеться в рішенні суду.