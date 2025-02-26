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Конституційний суд зобов'язав ЦВК Болгарії перерахувати голоси на останніх парламентських виборах

Перед цим суд провів аудит даних з понад 2200 виборчих дільниць.

Конституційний суд зобов'язав ЦВК Болгарії перерахувати голоси на останніх парламентських виборах
Фото: bgflags.com

Конституційний суд зобов'язав ЦВК Болгарії перерахувати голоси на останніх парламентських виборах, які відбулись у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду від 26 лютого, яке є у розпорядженні видання.

Суд прийняв таке рішення після аудиту даних з понад 2200 виборчих дільниць (17% від їх загальної кількості).

В результаті аудиту з’ясувалось, що на майже половині з проаналізованих дільниць була змінена кількість чинних голосів. Водночас на третині дільниць кількість недійсних виборчих бюлетенів не відповідала фактичним результатам аудиту.

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"Лише після того, як Центральна виборча комісія здійснить… перерахунок фактичних голосів виборців за партії та коаліції, які брали участь у виборах, Конституційний cуд зможе ухвалити рішення про те, чи були вибори 27 жовтня 2024 року незаконними і щодо яких саме народних депутатів", – йдеться в рішенні суду.

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