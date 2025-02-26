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NBC: Росія пропонує США частину прав на корисні копалини з окупованих територій

Це фактично гарантувало б, що РФ у межах мирної угоди вдасться зберегти за собою ТОТ.

NBC: Росія пропонує США частину прав на корисні копалини з окупованих територій
делегації США і Росії на переговорах у Саудівській Аравії
Фото: Х/Secretary Marco Rubio

На переговорах у Саудівській Аравії Росія запропонувала адміністрації Дональда Трампа угоду, за якою США отримають частину прав власності на рідкісноземельні мінерали та цінні метали в тимчасово окупованих регіонах України, передає NBC News.

Серед варіантів росіян були сценарії, які надали б США доступ до корисних копалин на ТОТ у Донецької та Запорізької областей. При цьому адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо угоди, але й не виключила таку можливість у майбутньому.

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Цього тижня лідер США заявив про відкритість для угоди з Росією, сказавши, що «ми намагаємося укласти кілька угод про економічний розвиток. Вони мають багато того, що нам потрібно». А тоді з’явилася заява Трампа про те, що угода про видобування корисних копалин на українських землях під контролем Росії може бути реальною.

Багато рідкісноземельних мінералів України є на територіях, які контролюються російськими військами, і олігархи з РФ уже розробляють деякі з родовищ.

У Ер-Ріяді Росія запропонувала офіційним особам США нове економічне партнерство, яке охопить загарбану українську територію Москвою і яке співпаде із закінченням війни. Це фактично гарантувало б, що РФ у межах мирної угоди вдасться зберегти окупованими території.

Угода про надра між Україною і США: що відомо

  • Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
  • Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції
  • Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
  • Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
  • 22 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.
  • 23 лютого голова ОПУ Андрій Єрмак та Ольга Стефанішина провели переговори з американськими партнерами. Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. Голова ОП зазначив, що угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто саме  – визначать після готовності документу.
  • 25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.
  • Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».
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