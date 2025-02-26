NBC: Росія пропонує США частину прав на корисні копалини з окупованих територій

Це фактично гарантувало б, що РФ у межах мирної угоди вдасться зберегти за собою ТОТ.

На переговорах у Саудівській Аравії Росія запропонувала адміністрації Дональда Трампа угоду, за якою США отримають частину прав власності на рідкісноземельні мінерали та цінні метали в тимчасово окупованих регіонах України, передає NBC News.

Серед варіантів росіян були сценарії, які надали б США доступ до корисних копалин на ТОТ у Донецької та Запорізької областей. При цьому адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо угоди, але й не виключила таку можливість у майбутньому.

Цього тижня лідер США заявив про відкритість для угоди з Росією, сказавши, що «ми намагаємося укласти кілька угод про економічний розвиток. Вони мають багато того, що нам потрібно». А тоді з’явилася заява Трампа про те, що угода про видобування корисних копалин на українських землях під контролем Росії може бути реальною.

Багато рідкісноземельних мінералів України є на територіях, які контролюються російськими військами, і олігархи з РФ уже розробляють деякі з родовищ.

У Ер-Ріяді Росія запропонувала офіційним особам США нове економічне партнерство, яке охопить загарбану українську територію Москвою і яке співпаде із закінченням війни. Це фактично гарантувало б, що РФ у межах мирної угоди вдасться зберегти окупованими території.

Угода про надра між Україною і США: що відомо