NBC: Росія пропонує США частину прав на корисні копалини з окупованих територій

На переговорах у Саудівській Аравії Росія запропонувала адміністрації Дональда Трампа угоду, за якою США отримають частину прав власності на рідкісноземельні мінерали та цінні метали в тимчасово окупованих регіонах України, передає NBC News.
Серед варіантів росіян були сценарії, які надали б США доступ до корисних копалин на ТОТ у Донецької та Запорізької областей. При цьому адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо угоди, але й не виключила таку можливість у майбутньому.
Цього тижня лідер США заявив про відкритість для угоди з Росією, сказавши, що «ми намагаємося укласти кілька угод про економічний розвиток. Вони мають багато того, що нам потрібно». А тоді з’явилася заява Трампа про те, що угода про видобування корисних копалин на українських землях під контролем Росії може бути реальною.
Багато рідкісноземельних мінералів України є на територіях, які контролюються російськими військами, і олігархи з РФ уже розробляють деякі з родовищ.
У Ер-Ріяді Росія запропонувала офіційним особам США нове економічне партнерство, яке охопить загарбану українську територію Москвою і яке співпаде із закінченням війни. Це фактично гарантувало б, що РФ у межах мирної угоди вдасться зберегти окупованими території.
Угода про надра між Україною і США: що відомо
- Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
- Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
- Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
- Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
- 22 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.
- 23 лютого голова ОПУ Андрій Єрмак та Ольга Стефанішина провели переговори з американськими партнерами. Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. Голова ОП зазначив, що угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто саме – визначать після готовності документу.
- 25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.
- Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».