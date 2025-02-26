Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
Трампізм
Трампізм
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
ГоловнаСвіт

Атака на консульство РФ у Марселі: затримані виявилися вченими

Наразі затримані, які виявились вченими французького Національного центру наукових досліджень, перебувають під вартою і вже зізналися у скоєному.

Атака на консульство РФ у Марселі: затримані виявилися вченими
Фото: Russian Consulate in Marseille, France/Facebook

У Франції двоє підозрюваних у нападі на Генеральне консульство Росії у Марселі визнали свою провину – це вчені французького Національного центру наукових досліджень (CNRS), пише DW із посиланням на газету La Provence.

За словами прокурора Марселя Ніколя Бессона, двоє затриманих – інженер та хімік у віці відповідно 40 та 50 років – перебувають під вартою. Вони були затримані увечері 24 лютого під час участі в акції на підтримку України з нагоди третьої річниці з дня початку війни.

Затримані розповіли, що заповнили три півлітрові пластикові пляшки сумішшю азоту та хімічних речовин, здатних зробити "детонуючий ефект", і кинули їх на територію консульства. Дві пляшки вибухнули. Свої дії хімік та інженер пояснили бажанням продемонструвати солідарність із Україною.

24 лютого на території Генконсульства РФ у Марселі сталися два вибухи. Постраждалих немає, збитків також. Підозрюваних затримали ввечері того ж дня. У Росії порушили кримінальну справу.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies