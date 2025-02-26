Атака на консульство РФ у Марселі: затримані виявилися вченими

Наразі затримані, які виявились вченими французького Національного центру наукових досліджень, перебувають під вартою і вже зізналися у скоєному.

У Франції двоє підозрюваних у нападі на Генеральне консульство Росії у Марселі визнали свою провину – це вчені французького Національного центру наукових досліджень (CNRS), пише DW із посиланням на газету La Provence.

За словами прокурора Марселя Ніколя Бессона, двоє затриманих – інженер та хімік у віці відповідно 40 та 50 років – перебувають під вартою. Вони були затримані увечері 24 лютого під час участі в акції на підтримку України з нагоди третьої річниці з дня початку війни.

Затримані розповіли, що заповнили три півлітрові пластикові пляшки сумішшю азоту та хімічних речовин, здатних зробити "детонуючий ефект", і кинули їх на територію консульства. Дві пляшки вибухнули. Свої дії хімік та інженер пояснили бажанням продемонструвати солідарність із Україною.

24 лютого на території Генконсульства РФ у Марселі сталися два вибухи. Постраждалих немає, збитків також. Підозрюваних затримали ввечері того ж дня. У Росії порушили кримінальну справу.