"Ми не є боржниками": Зеленський розповів деталі угоди про корисні копалини зі США

У погодженій Україною і США рамковій угоді про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів документу. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з пресою 26 лютого.

Головні питання, які піднімав президент, в фінальному варіанті звучать непогано, сказав він. Це заслуга і української, і американської команд.

"Головне для мене було – що ми не є боржниками. І не зважаючи, що, де звучить в медіа – в угоді немає ні 350 млрд боргу, ні 350, ні 100 мільярдів. Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас", – сказав він.

Угода передбачає нові домовленості. Фонд, який створять за цією рамковою угодою, буде партнерським.

"Це наші ресурси, ми вдячні США і готові говорити про партнерство. Це фонд україно-американський, а не американський, тобто ми не тільки менеджеруємо, а і co-owners – права", – пояснив він.

За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там будуть прописані суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.

У документі пропишуть, що 50 % відшкодовуватимуть від нових ліцензій. Для цього ще треба провести аудит, аби прибрати сплячі ліцензії.

Наступна принципова позиція – те, що Україна не буде винна 2:1, як раніше пропонував Вашингтон.

"Американці будуть зараховувати майбутню допомогу. Про це ми повинні окремо говорити з президентом Сполучених Штатів. Яка це буде допомога", – сказав Зеленський, додавши, що ця угода може бути елементом майбутніх гарантій безпеки.

Третя важлива зміна – в одному з пунктів рамкової угоди вже є словосполучення "гарантії безпеки".

Президент додав, що документ підписуватимуть міністри. Він також підтвердив заплановану на п'ятницю зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Однак стосовно поїздки ще триває робота, на зв'язку президентські адміністрації. Зеленський також додав, що після поїздки до Вашингтона на переговори з Трампом, яка попередньо запланована на п'ятницю, він полетить до Лондона, де говоритиме з Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами.