Влада Малайзії відновила пошуки літака, що зник 11 років тому

Міністерство транспорту Малайзії оголосило про відновлення пошуково-рятувальної операції щодо рейсу MH370, який зник 11 років в одному з найзагадковіших авіаційних інцидентів в історії.

Як пише The Guardian, спробою знайти уламки борту авіакомпанії Malaysia Airlines займатиметься приватна фірма Ocean Infinity. Деталі контракту з нею ще узгоджуються, але рятувальні судна вже вирушили у місця проведення пошуків, загальна площа яких складе 15 тисяч квадратних кілометрів.

Відомо, що угода буде підписана за принципом "немає результату - немає оплати": компанія отримає близько 70 мільйонів доларів, якщо за 18 місяців їй вдасться знайти нові підтверджені фрагменти літака, але залишиться без жодного цента в разі невдачі.

Боїнг-777 з 227 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту загадковим чином зник з радарів 8 березня 2014 року через певний час після злету з аеропорту Куала-Лумпура. Літак тримав курс на Пекін. За 11 років експертам так і не вдалося зрозуміти, що сталося з рейсом MH370. Його уламки були знайдені на берегах Танзанії та Мозамбіку - за тисячі кілометрів від останнього відомого місця польоту.