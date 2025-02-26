Трампізм
Трампізм
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСвіт

Влада Малайзії відновила пошуки літака, що зник 11 років тому

Цей інцидент вважають однією з найбільших загадок в історії авіації.

Влада Малайзії відновила пошуки літака, що зник 11 років тому
Стіна пам'яті до 10-річчя катастрофи MH370, 2024 рік
Фото: EPA/UPG

Міністерство транспорту Малайзії оголосило про відновлення пошуково-рятувальної операції щодо рейсу MH370, який зник 11 років в одному з найзагадковіших авіаційних інцидентів в історії. 

Як пише The Guardian, спробою знайти уламки борту авіакомпанії Malaysia Airlines займатиметься приватна фірма Ocean Infinity. Деталі контракту з нею ще узгоджуються, але рятувальні судна вже вирушили у місця проведення пошуків, загальна площа яких складе 15 тисяч квадратних кілометрів. 

Відомо, що угода буде підписана за принципом "немає результату - немає оплати": компанія отримає близько 70 мільйонів доларів, якщо за 18 місяців їй вдасться знайти нові підтверджені фрагменти літака, але залишиться без жодного цента в разі невдачі.

Боїнг-777 з 227 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту загадковим чином зник з радарів 8 березня 2014 року через певний час після злету з аеропорту Куала-Лумпура. Літак тримав курс на Пекін. За 11 років експертам так і не вдалося зрозуміти, що сталося з рейсом MH370. Його уламки були знайдені на берегах Танзанії та Мозамбіку - за тисячі кілометрів від останнього відомого місця польоту. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies