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Свенья Шульце: у Бундестазі всі демократичні партії підтримують Україну

Підтримка буде, зокрема, у сфері енергетики.

Свенья Шульце: у Бундестазі всі демократичні партії підтримують Україну
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце
Фото: EPA/UPG

Міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце розповіла про підтримку України новим складом Бундестагу, повідомляє Укрінформ.

“Можемо сказати українцям, що ми продовжимо їх підтримувати як військовими, так і цивільними засобами, зокрема у сфері енергетики – усім необхідним, щоб вони могли захиститися від цієї агресивної війни, яка порушує міжнародне право. Всі демократичні партії підтримують Україну”, – запевнила Шульце.

Вона наголосила, що цивільна допомога є невіддільною складовою поряд із військовою, оскільки треба забезпечити електропостачання, роботу лікарень, бізнесу та закладів освіти. 

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Свенья Шульце зазначила, що не тільки політики стоять на боці України, а й решта громадян Німеччини дають зрозуміти, що Україну не залишать наодинці.

“Ми знаємо, що українці дуже сильні, вони щодня захищають не лише свою свободу, а й свободу Європи, за що ми їм дуже вдячні!” – відзначила міністерка.

  • Правоцентристський блок ХДС/ХСС переміг на федеральних виборах у Німеччині, отримавши за даними екзит-полів близько 29% голосів.
  • Лідер переможця виборів у Німеччині – Християнсько-демекоратичного союзу – Фрідріх Мерц опублікував у X заяву у треті роковини повномасштабного нападу Росії на Україну. Ймовірний наступний канцлер Німеччини сказав, що зараз більше ніж будь-коли потрібно поставити Україну в позицію сили.
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