Свенья Шульце: у Бундестазі всі демократичні партії підтримують Україну

Міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце розповіла про підтримку України новим складом Бундестагу, повідомляє Укрінформ.

“Можемо сказати українцям, що ми продовжимо їх підтримувати як військовими, так і цивільними засобами, зокрема у сфері енергетики – усім необхідним, щоб вони могли захиститися від цієї агресивної війни, яка порушує міжнародне право. Всі демократичні партії підтримують Україну”, – запевнила Шульце.

Вона наголосила, що цивільна допомога є невіддільною складовою поряд із військовою, оскільки треба забезпечити електропостачання, роботу лікарень, бізнесу та закладів освіти.

Свенья Шульце зазначила, що не тільки політики стоять на боці України, а й решта громадян Німеччини дають зрозуміти, що Україну не залишать наодинці.

“Ми знаємо, що українці дуже сильні, вони щодня захищають не лише свою свободу, а й свободу Європи, за що ми їм дуже вдячні!” – відзначила міністерка.