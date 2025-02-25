Понад 230 тисяч громадян Канади вимагають позбавити Ілона Маска громадянства

Понад 230 тисяч громадян Канади підписали звернення із закликом позбавити американського мільярдера і політика Ілона Маска канадського громадянства.

Про це повідомляється на сайті Палати громад.

Автори петиції зазначили, що позбавити канадського громадянства Маска хочуть "через його діяльність, що суперечить національним інтересам країни".

Його звинувачують у використанні власного багатства й впливу для втручання у вибори в Канаді. Також у тексті зазначено, що Маск став членом іноземного уряду, який має на меті підрив суверенітету Канади, і наголошують на необхідності розгляду його дій як загрози для незалежності держави.

Коментуючи інформацію про петицію у соцмережі Х, Маск назвав Канаду "несправжньою країною".