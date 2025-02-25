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Один із радників Трампа пропонує виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes

Це може бути одним із методів тиску на Оттаву.

Один із радників Трампа пропонує виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes
радник президента США Пітер Наварро
Фото: скриншот відео

У США пропонують виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes («П’ять очей»), передає Financial Times із посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

Наполягає на цьому один із найближчих радників президента США Пітер Наварро. 

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Причиною цього є тиск з боку Дональда Трампа на Канаду – президент неодноразово закликав країну стати «51-им штатом» США. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який залишить свою посаду 9 березня, нещодавно виступив із попередженням про те, що амбіції Трампа щодо поглинання північного сусіда — «реальні».

Наварро після першої появи інформації про можливе виключення Канади із Five Eyes заперечував, що просував цю ідею. Наразі незрозуміло, чи вона знайшла підтримку у Трампа, але її обговорюють його чиновники.

  • Five Eyes протягом десятиліть була найважливішою мережею обміну розвідданими у світі. США та їхні союзники - Великобританія, Австралія та Нова Зеландія -  обмінюються даними розвідки, а також координують операції. Супутникова станція ЦРУ Pine Gap у центральній Австралії, яка є найважливішим місцем збору розвідданих про Китай, — це лише один приклад тісного розвідувального зв'язку.
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