Один із радників Трампа пропонує виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes

У США пропонують виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes («П’ять очей»), передає Financial Times із посиланням на джерела в адміністрації Трампа.
Наполягає на цьому один із найближчих радників президента США Пітер Наварро.
Причиною цього є тиск з боку Дональда Трампа на Канаду – президент неодноразово закликав країну стати «51-им штатом» США. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який залишить свою посаду 9 березня, нещодавно виступив із попередженням про те, що амбіції Трампа щодо поглинання північного сусіда — «реальні».
Наварро після першої появи інформації про можливе виключення Канади із Five Eyes заперечував, що просував цю ідею. Наразі незрозуміло, чи вона знайшла підтримку у Трампа, але її обговорюють його чиновники.
- Five Eyes протягом десятиліть була найважливішою мережею обміну розвідданими у світі. США та їхні союзники - Великобританія, Австралія та Нова Зеландія - обмінюються даними розвідки, а також координують операції. Супутникова станція ЦРУ Pine Gap у центральній Австралії, яка є найважливішим місцем збору розвідданих про Китай, — це лише один приклад тісного розвідувального зв'язку.