Один із радників Трампа пропонує виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes

Це може бути одним із методів тиску на Оттаву.

У США пропонують виключити Канаду з розвідувальної мережі Five Eyes («П’ять очей»), передає Financial Times із посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

Наполягає на цьому один із найближчих радників президента США Пітер Наварро.

Причиною цього є тиск з боку Дональда Трампа на Канаду – президент неодноразово закликав країну стати «51-им штатом» США. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який залишить свою посаду 9 березня, нещодавно виступив із попередженням про те, що амбіції Трампа щодо поглинання північного сусіда — «реальні».

Наварро після першої появи інформації про можливе виключення Канади із Five Eyes заперечував, що просував цю ідею. Наразі незрозуміло, чи вона знайшла підтримку у Трампа, але її обговорюють його чиновники.