Telegraph: Франція готова розмістити в Німеччині винищувачі з ядерною зброєю, якщо США виведуть війська з Європи

Одне із джерел видання зазначило, що такий крок послужив б вагомим сигналом для Росії. Водночас дипломати в Берліні припускають, що таке рішення Франції чинитиме тиск і на прем'єра Британії Стармера, щоб він зробив те саме.

Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу, повідомляє The Telegraph.

Винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у своїй країні в неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від Америки Дональда Трампа.

Французький чиновник сказав The Telegraph, що розміщення винищувачів стане сигналом Путіну, тоді як дипломати в Берліні припустили, що це також тиснутиме на прем’єра Кіра Стармера, щоб він зробив те саме.

«Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів з ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і буде серйозним меседжем», – сказало джерело.

Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із Мерцем у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, щоб представити Трампу свій план європейської безпеки та захисту України.

На зустрічі в Білому домі, яка відбулася до третьої річниці великої війни, президент США припустив, що його країна не надаватиме гарантій безпеки Україні після підписання мирної угоди.

Виступаючи разом із Трампом, Макрон сказав, що мир «не має бути капітуляцією України», а також закликав європейців робити більше для захисту континенту.