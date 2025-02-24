​Зеленський про спілкування з Трампом: це була дуже гарна розмова

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, передає “Європейська правда”.

"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під керівництвом Канади", – зазначив Зеленський.

Президент України також висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримку на зразок інших партнерів.

“Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів, що Володимир Зеленський може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду про надра.

Дональдом Трампом буде, але коли невідомо, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.