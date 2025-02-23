Україна проведе аудит ліцензій на користування надрами, незаконні – поверне

Україна проведе аудит ліцензій на користування надрами, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Цей аудит уже почався. За його результатами будуть рішення.

“Розробка, яка була в 1946 році або остання – в 80-х роках, я не говорю про нафтогазовий напрямок, але зрозуміло, що останні серйозні розробки булі 50-60 років назад”, – пояснив президент.

Будуть відповідні рішення, переглянуть, чи законно цьому бізнесу належать надра.

“Там, де сплячі ліцензії і хтось щось пограбував – будемо повертати, для нас це важливо”, – сказав президент.