NV: нова редакція угоди щодо надр передбачає 100% власності майбутнього фонду в американців

Українська сторона вчора, 21 лютого, отримала від американських партнерів нову версію угоди по використанню природних копалин України. Проєкт угоди, яка має розблокувати подальшу співпрацю сторін в мирному врегулюванні, виявився на порядок жорсткішим, ніж перший варіант, який привіз в Київ міністр фінансів США Скотт Бессент кілька днів тому, повідомили виданню NV пʼять людей, які працюють над редакцією нового проєкту угоди.
Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї.
Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні $500 млрд. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ і нафту. Майбутні доходи від портів не входять в угоду.
Американська сторона вважає угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості. Також в межах угоди США не беруть на себе жодних зобовʼязань по інвестиціях.
Українська сторона пропонує переглянути обʼєм фонду і закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україні.
Усі джерела дотичні до роботи над контрактом вважають новий проєкт жорсткішим, ніж попередній і схиляються до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розблокувати співпрацю над мирним врегулюванням.
Хоч експерти вважають, що в Україні є великі обсяги рідкісноземельних копалин, розмір покладів і економічна доцільність їх видобування залишаються недослідженими. Більшість експертів залучених до процесу узгодження угоди з української сторони вважають за доцільне приоритезувати розблокування співпраці з американською стороною над деталями виконання угоди, яка може розтягнутися на довгий час і охопити нову американську адміністрацію після Трампа.
- Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
- Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
- Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
- Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
- Станом на вечір 21 лютого чиновники від США та України вели переговори щодо документа, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлог на той момент перебував у Києві, де зустрічався із помічниками українського президента.
- Також сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить «низку проблемних питань» у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.