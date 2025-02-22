NV: нова редакція угоди щодо надр передбачає 100% власності майбутнього фонду в американців

У попередньому проєкті угоди йшлося про 50% на користь американців. Також нова угода передбачає, що українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ і нафту. Американська сторона виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості. Крім того, США не беруть на себе жодних зобовʼязань по інвестиціях.

Українська сторона вчора, 21 лютого, отримала від американських партнерів нову версію угоди по використанню природних копалин України. Проєкт угоди, яка має розблокувати подальшу співпрацю сторін в мирному врегулюванні, виявився на порядок жорсткішим, ніж перший варіант, який привіз в Київ міністр фінансів США Скотт Бессент кілька днів тому, повідомили виданню NV пʼять людей, які працюють над редакцією нового проєкту угоди.

Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї.

Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні $500 млрд. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ і нафту. Майбутні доходи від портів не входять в угоду.

Американська сторона вважає угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості. Також в межах угоди США не беруть на себе жодних зобовʼязань по інвестиціях.

Українська сторона пропонує переглянути обʼєм фонду і закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україні.

Усі джерела дотичні до роботи над контрактом вважають новий проєкт жорсткішим, ніж попередній і схиляються до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розблокувати співпрацю над мирним врегулюванням.

Хоч експерти вважають, що в Україні є великі обсяги рідкісноземельних копалин, розмір покладів і економічна доцільність їх видобування залишаються недослідженими. Більшість експертів залучених до процесу узгодження угоди з української сторони вважають за доцільне приоритезувати розблокування співпраці з американською стороною над деталями виконання угоди, яка може розтягнутися на довгий час і охопити нову американську адміністрацію після Трампа.