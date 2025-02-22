Глава держави зазначив, що напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни важливо, щоб світ був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії.

У вечірньому зверненні 22 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що зараз команда президента робить цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи.

“Сьогодні ми продовжуємо нашу міжнародну роботу, нові перемовини з партнерами – дуже корисні перемовини: буде більше підтримки у Європі, більше взаємодії. Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. Я дякую кожному з партнерів за підтримку в цьому особливо”, – повідомив президент.

Він зазначив, що говорив сьогодні з премʼєр-міністром Нідерландів. Ця країна готова допомагати й надалі і більше. Україна розраховує на посилення флоту F-16.

Говорив президент сьогодні також із премʼєр-міністром Албанії. Сторони однаково бачать необхідність захищати інтереси всієї Європи та міжнародного права.

Також президент говорив із премʼєр-міністром Британії. Сторони скоординували позиції, дипломатію.

Крім того, Зеленський говорив сьогодні і з премʼєр-міністром Греції. Президент подякував за підтримку від початку повномасштабної війни.

“Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки. За минулі 30 років ми бачили надто багато руїн і смертей, провина за які лежить саме на Росії – на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях. Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі”, – розповів Зеленський.

За його словами, зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був із нами, був у сильній позиції, був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії. Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу.