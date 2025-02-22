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Зеленський: робимо конкретні речі, щоб розмови про Україну і всю Європу відбувалися за їхньої участі

Глава держави зазначив, що напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни важливо, щоб світ був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії.

Зеленський: робимо конкретні речі, щоб розмови про Україну і всю Європу відбувалися за їхньої участі
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

У вечірньому зверненні 22 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що зараз команда президента робить цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. 

“Сьогодні ми продовжуємо нашу міжнародну роботу, нові перемовини з партнерами – дуже корисні перемовини: буде більше підтримки у Європі, більше взаємодії. Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. Я дякую кожному з партнерів за підтримку в цьому особливо”, – повідомив президент.

Він зазначив, що говорив сьогодні з премʼєр-міністром Нідерландів. Ця країна готова допомагати й надалі і більше. Україна розраховує на посилення флоту F-16

Говорив президент сьогодні також із премʼєр-міністром Албанії. Сторони однаково бачать необхідність захищати інтереси всієї Європи та міжнародного права.

Також президент говорив із премʼєр-міністром Британії. Сторони скоординували позиції, дипломатію. 

Крім того, Зеленський говорив сьогодні і з премʼєр-міністром Греції. Президент подякував за підтримку від початку повномасштабної війни. 

“Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки. За минулі 30 років ми бачили надто багато руїн і смертей, провина за які лежить саме на Росії – на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях. Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі”, – розповів Зеленський.

За його словами, зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був із нами, був у сильній позиції, був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії. Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу.

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