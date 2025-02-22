Наступного тижня Стармер говоритиме із Трампом про Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить важливість суверенітету України із Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона наступного тижня.

Як йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду, про це він повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

За даними пресслужби Даунінг-стріт, прем’єр-міністр також сказав, що "Україна повинна бути в центрі будь-яких переговорів про припинення війни", і вона може бути впевнена в "зобов’язанні Великої Британії забезпечити справедливий і міцний мир, щоб покласти край незаконній війні Росії".

Стармер і Зеленський погодилися, що це важливий момент для майбутнього України та європейської безпеки в цілому і прем'єр сказав, що захист суверенітету України є важливим для стримування майбутньої агресії з боку Росії.