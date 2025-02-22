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Наступного тижня Стармер говоритиме із Трампом про Україну

Про це британський прем'єр повідомив Володимиру Зеленському телефоном.

Наступного тижня Стармер говоритиме із Трампом про Україну
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить важливість суверенітету України із Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона наступного тижня.

Як йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду, про це він повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови

За даними пресслужби Даунінг-стріт, прем’єр-міністр також сказав, що "Україна повинна бути в центрі будь-яких переговорів про припинення війни", і вона може бути впевнена в "зобов’язанні Великої Британії забезпечити справедливий і міцний мир, щоб покласти край незаконній війні Росії".

Стармер і Зеленський погодилися, що це важливий момент для майбутнього України та європейської безпеки в цілому і прем'єр сказав, що захист суверенітету України є важливим для стримування майбутньої агресії з боку Росії.

  • 26 лютого Дональд Трамп проведе у Білому домі першу офіційну зустріч свого кабінету.
  • 24 лютого президент Франції їде до США на переговори з Дональдом Трампом, а 26 лютого прибуде на перемовини Кір Стармер.
  • Зокрема, Стармер представить президенту Трампу план щодо розгортання в Україні контингенту у 30 тисяч європейських військових після підписання будь-якої угоди про припинення вогню.
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