Польща планує передати Україні черговий пакет допомоги в лютому, – посол

Водночас посол України в Польщі Василь Боднар запевняє, що Польща не підтримує абсурдних звинувачень Трампа на адресу Зеленського.

46-й пакет допомоги від Польщі ще в лютому мав би потрапити до України, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа від Польщі та ЄС Україна бачить знаки солідарності.

«Насправді, те, що ми бачимо сьогодні, це знаки солідарності. І всі заяви, які йдуть від політичного керівництва Польщі, від держав Європейського союзу показують, що ніхто тих абсурдних звинувачень не підтримує, які були висунуті з боку Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського», – сказав Боднар.

За його словами, «всі прекрасно розуміють, в чому реальність, і де загроза російської агресії, як треба підтримувати Україну».

«І ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед, ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги і найближчим часом, маю на увазі, в лютому місяці, він ще мав би потрапити до України», – сказав Боднар.

Також, за словами посла, Україна очікує на допомогу від інших країн. Зокрема, триває робота над тим, щоб завершити реалізацію чеської ініціативи щодо снарядів. «Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції», – додав Василь Боднар.