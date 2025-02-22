Кремль роздає звання “генералів” колаборантам на ТОТ України

Кремль продовжує "заохочувати" своїх прислужників на тимчасово окупованих територіях України, роздаючи звання представникам російсько-окупаційної армії на ТОТ Донецької області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Указом Путіна так званий "міністр внутрішніх справ ДНР" Павєл Гіщенко став "генерал-лейтенантом поліції", його заступники Владислав Смірнов — "генерал-майором внутрішньої служби", Дмитро Костюк — "генерал-майором юстиції", а Олександр Крайнюк — "генерал-майором поліції".

"Центр національного спротиву розцінює це як черговий крок до посилення репресивної машини на ТОТ України", — ідеться у повідомленні.

Відтак, ці "генерали" — не просто маріонетки, а ключові виконавці політики терору проти місцевого населення, особливо на придушення будь-якого спротиву. Оскільки окупаційний режим дуже боїться факту існування українського підпілля, яке з кожним днем посилює свої позиції та успішно виконує завдання в ядрі окупації.

Центр національного спротиву наголошує, що "всіх поплічників агресора, в обов’язковому порядку відповідатимуть за свої злочини скоєні на ТОТ".