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На Чорнобильській АЕС досі триває гасіння одного осередку тління

Рятувальники проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття.

На Чорнобильській АЕС досі триває гасіння одного осередку тління
Фото: ДСНС

На Чорнобильській АЕС рятувальники проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття. Триває гасіння одного осередку тління. 

Про це інформує ДСНС України.

"Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки", — інформують в ДСНС.

Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.

У ДСНС додають: радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.

  • Напередодні уряд спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Таким чином уряд збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком.
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