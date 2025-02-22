На Чорнобильській АЕС досі триває гасіння одного осередку тління

На Чорнобильській АЕС рятувальники проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття. Триває гасіння одного осередку тління.
Про це інформує ДСНС України.
"Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки", — інформують в ДСНС.
Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.
У ДСНС додають: радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.
- Напередодні уряд спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Таким чином уряд збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком.