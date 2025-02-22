У Куп'янську російський дрон атакував цивільне авто (доповнено)

Уранці 22 лютого російський дрон влучив у цивільну автівку у місті Куп'янськ на Харківщині. Унаслідок влучання поранені двоє людей.

Як поінформували у поліції Харківської області, постраждалих 63 і 56 років госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб знищено вогнем. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальника Куп'янської РВА Андрія Канашевича

"Близько 09:15 російський дрон влучив у цивільну автівку у Куп'янську — двоє людей поранені", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що поранень зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, які їхали дорогою. Дрон атакував автівку майже у тому місці, де учора вранці російські війська вдарили з безпілотника по машині поліції.