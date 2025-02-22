«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Репресії на ТОТ України: окупанти проводять обшуки школярів

Окупанти намагаються тримати "у страху" дітей на ТОТ.

Репресії на ТОТ України: окупанти проводять обшуки школярів
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ Луганщини російська окупаційна адміністрація дозволила шкільним охоронцям обшукувати дітей у школах.

Про це інформує рух опору "Жовта Стрічка".

За інформацією руху опору, у школах на окупованій території Луганщини охоронцям офіційно дозволено перевіряти учнів, їхній одяг та особисті речі. 

Батьки зверталися до окупаційної "влади" з вимогою припинити такі перевірки. Однак у відповідь їм заявили, що це начетбо "необходимые меры предосторожности".

Особливо "ретельно" проводяться обшуки там, де працюють приїжджі з РФ та "ветерани сво", 

"Постійні перевірки, залякування й страх покарання погіршують і без того важкий ментальний стан дітей на ТОТ", кажуть у "Жовтій Стрічці".

Росіяни перетворюють школи на ТОТ на зони контролю та репресій, привчаючи дітей до того, що їх можна обшукувати без пояснень. Окремі посадовці так званої "ЛНР" обгрунтовують це "федеральною політикою запобігання курінню", але чомусь на території РФ охоронцям чіпати школярів заборонено.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies