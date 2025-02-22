Репресії на ТОТ України: окупанти проводять обшуки школярів

На ТОТ Луганщини російська окупаційна адміністрація дозволила шкільним охоронцям обшукувати дітей у школах.

Про це інформує рух опору "Жовта Стрічка".

За інформацією руху опору, у школах на окупованій території Луганщини охоронцям офіційно дозволено перевіряти учнів, їхній одяг та особисті речі.

Батьки зверталися до окупаційної "влади" з вимогою припинити такі перевірки. Однак у відповідь їм заявили, що це начетбо "необходимые меры предосторожности".

Особливо "ретельно" проводяться обшуки там, де працюють приїжджі з РФ та "ветерани сво",

"Постійні перевірки, залякування й страх покарання погіршують і без того важкий ментальний стан дітей на ТОТ", кажуть у "Жовтій Стрічці".

Росіяни перетворюють школи на ТОТ на зони контролю та репресій, привчаючи дітей до того, що їх можна обшукувати без пояснень. Окремі посадовці так званої "ЛНР" обгрунтовують це "федеральною політикою запобігання курінню", але чомусь на території РФ охоронцям чіпати школярів заборонено.