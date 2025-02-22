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На Краматорському напрямку українські прикордонники відбили штурм ворожих бронегруп

Ворог намагається змінити тактику наступальних дій.

На Краматорському напрямку українські прикордонники відбили штурм ворожих бронегруп
Фото: скріншот

Російська армія змінює свою тактику та все частіше проводить наступальні дії із застосуванням бронетехніки. На Краматорському напрямку військові ДПСУ відбили спробу штурму росармії за домогою бронетехніки.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — наголошують у Силах оборони.

Відомо, що техніка противника була знищена внаслідок підриву на мінно-вибухових загородженнях, а також в результаті ювелірної роботи пілотів ударних дронів. І замість танків, БМП та МТ-ЛБ на полі бою залишається лише палаючий брухт. 

"Погіршення тактичного положення не допущено. Противник успіху не мав. Оператори ударних БпЛА відпрацьовують по будь-якій ворожій цілі, яка з'являється у їх полі зору", — додають в ОСУВ.

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