Через російські обстріли на Херсонщині 1 людина загинула, ще четверо — постраждали

Сили ППО уночі збили один ворожий "шахед" над Херсонщиною.

За добу російська армія обстріляла 33 населені пугкти Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів зрунована інфраструктура, 1 людина загинула, ще четверо поранені.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Надеждівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Ромашкове, Розлив, Микільське, Берислав, Дудчани, Зміївка, Милове, Бургунка, Новорайськ, Томарине, Червоний Маяк, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Комишани, Миколаївка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Українка та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 -— дістали поранення", — інформує глава ОВА.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 1 "Shahed-131/136".