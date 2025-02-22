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Сили ППО збили 82 російських "шахеди" зі 162

75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Сили ППО збили 82 російських "шахеди" зі 162
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 22 лютого РФ атакувала Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляє командування Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", — ідеться у повідомленні.

Фото: командування повітряних сил

75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

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