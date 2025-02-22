Російські окупанти поранили трьох людей у Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 10 населених пунктів.

Упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Дві жінки та чоловік отримали поранення внаслідок російського обстрілу Гуляйполя.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 10 авіаційних ударів по Гуляйполю. Унаслідок обстрілу дві жінки та чоловік отримали поранення.

313 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку.

186 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.