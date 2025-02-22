«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти поранили трьох людей у Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 10 населених пунктів.

Російські окупанти поранили трьох людей у Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Дві жінки та чоловік отримали поранення внаслідок російського обстрілу Гуляйполя. 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 10 авіаційних ударів по Гуляйполю. Унаслідок обстрілу дві жінки та чоловік отримали поранення.

313 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 

8 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку. 

186 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies