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ЗМІ: США погрожують відключити Україну від Starlink

Втрата доступу до супутникового інтернету стала б великим ударом для армії.

ЗМІ: США погрожують відключити Україну від Starlink
Термінали Starlink в Україні
Фото: Сергій Борзов

За повідомленням агенції Reuters, три джерела, знайомих з розвитком подій щодо переговорів між Україною та США про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин, стверджують, що американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink.

Як переконують співрозмовники Reuters, під час зустрічі у четвер між Президентом Володимиром Зеленським та спеціальним посланцем Дональда Трампа з питань Росії та України Кітом Келлогом українській стороні було повідомлено, що в разі відмови підписати угоду про доступ США до 50% усіх ключових мінералів супутниковий інтернет в Україні "негайно припинить працювати".

Технологія Starlink є розробкою компанії SpaceX Ілона Маска. На початку повномасштабного вторгнення мільярдер передав Україні "тисячі терміналів", але згодом, стаючи все більш скептичним щодо війни, щонайменше раз завадив операції Сил Оборони проти Чорноморського флоту у Криму, відмовившись увімкнути там інтернет. Також з'являлися повідомлення про те, що SpaceX продає термінали росіянам через посередників.

Starlink, як кажуть військові експерти, є "технологією, що змінює правила гри": без неї українські захисники не зможуть утримувати бодай паритет з російськими загарбниками у війні безпілотників. 

 

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