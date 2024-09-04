Ілон Маск виправдався за відмову активувати Starlink в Криму на прохання України

У власній мережі X Ілон Маск розповів, чому свого часу не виконав запит від уряду України на ввімкнення системи супутникового інтернету Starlink в окупованому Криму для здійснення атаки на російський Чорноморський флот.

Таким чином мільярдер відреагував на статтю видання Wired, автори якої намагалися знайти пояснення такій проросійській поведінці Маска.

За словами засновника Tesla, Starlink, SpaceX та ще низки компаній, причиною його відмови стали санкції США проти Росії. Мовляв, увімкнення супутникового сигналу на запит України, який "надійшов посеред ночі", стало б порушенням законів Сполучених Штатів.

Маск не пояснив, чому, на його думку, санкції стосуються території, яка у повній відповідності до міжнародного права є українською, а не російською.

Ще однією причиною відмови в допомозі українському війську мільярдер називає небажання зробити Starlink ціллю для російської армії. Маск боїться, що надмірна залученість до операцій проти Росії змусила б армію країни-агресора "збивати його супутники".