Пентагон: Україна є головною в розслідуванні інциденту з F16

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що Міноборони Сполучених Штатів не коментує деталей інциденту з F16 в Україні, повідомляє Укрінформ.
“Як і будь-яка суверенна нація, де стається подібний інцидент, вони (представники України – ред.) відіграють провідну роль у проведенні розслідування. Тож, Україна є головною в розслідуванні”, – зазначив речник Пентагону.
Також Райдер порадив звертатися із запитаннями щодо цього інциденту саме до української сторони.
Що передувало заяві
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Спершу про втрату F-16 повідомило The Wall Street Journal. Увечері 29 серпня Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацією про те, що F-винищувач залучили до відбиття масованої атаки Росії 26 серпня.
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Тоді ж з'явилася інформація, що загинув пілот літака. А Генштаб додав, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння винищувача.
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Згодом нардепка Мар'яна Безугла повідомила у соцмережах, що причиною аварії начебто став "дружній вогонь" з української ППО. У відповідь тоді ще командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук обурився з приводу її допису і заявив, що "прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді".
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Згодом Зеленський звільнив Олещука і призначив виконувати обов'язки очільника ПС командувача ПК "Центр".
- "Дружній вогонь" із Patriot, ймовірно, не був причиною збиття F-16 в Україні. Американські та українські слідчі розглядають різні варіанти, які могли призвести до аварії.