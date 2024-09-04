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ОВА: у зоні бойових дій на Донеччині наразі перебувають 2289 дітей

За тиждень було евакуйовано 310 дітей.

ОВА: у зоні бойових дій на Донеччині наразі перебувають 2289 дітей
Фото: Facebook/Aris Messinis

У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, наразі досі перебувають 2289 дітей. За сім останніх діб було евакуйовано 310 дітей.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"Станом на 3 вересня, на підконтрольній українській владі території Донеччини залишилося близько 376 000 осіб. У населених пунктах громад, які віднесені до зони активних бойових дій, залишилося близько 49 000 осіб, з яких 2289 дітей", — сказав Петлін. 

За інформацією посадовця, населені пункти 16 територіальних громад Донеччини наразі віднесені до зони активних бойових дій.

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