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Внаслідок російського авіаудару по Сумщині постраждали четверо цивільних

Пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи.

Внаслідок російського авіаудару по Сумщині постраждали четверо цивільних
авіаудар по селу Ямпіль Шосткинського району Сумщини
Фото: прокуратура Сумщини

Російська армія скинула авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки поранень зазнали четверо мирних жителів.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

"4 вересня 2024 року близько 12:00 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району. Унаслідок чого отримали поранення двоє цивільних чоловіків, яким 36 та 62 роки, та дві жінки віком 56 та 72 роки", — ідеться в повідомленні.

Також пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

За даними Генштабу, окупанти завдали авіаційних ударів та вів артилерійські обстріли по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На даний час відомо про 5 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих авіаційних бомб. 

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