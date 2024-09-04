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Посол Великої Британії в Україні відкрив Кримську кімнату, йому подарували макет морського дрона MAGURA

“Кімната демонструє історичні зв’язки Великої Британії з півостровом, зокрема, під час Кримської війни і підкреслює підтримку Сполученим Королівством територіальної цілісності України".

Посол Великої Британії в Україні відкрив Кримську кімнату, йому подарували макет морського дрона MAGURA
Фото: t.me/DIUkraine

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відкрив у своїй резиденції нову кімнату, присвячену Криму та кримчанам. Про це повідомили у британському посольстві.

“Кімната демонструє історичні зв’язки Великої Британії з півостровом, зокрема, під час Кримської війни і підкреслює підтримку Сполученим Королівством територіальної цілісності України, адже Крим – це Україна. Кімната також покликана вшанувати культуру кримських татар”, ‒ підкреслили дипломати.

У кімнаті є традиційні вироби з металу, кераміки та тканини кримотатарських майстрів, а також автентичні медалі часів Кримської війни, позичені Британському посольству полковим музеєм Легких драгунів.

“Крим є частиною України, яка особливо важлива в історії Великої Британії. У наших містах є меморіали Кримській війні та вулиці, названі за місцями в Криму. Я хотів продемонструвати цей історичний зв’язок у своїй резиденції, а також показати культуру кримськотатарського народу, який так довго страждав від російських репресій”, ‒ прокоментував Гарріс.

Представництво Президента України у Криму та ГУР МО України подарували амбасаді символічний макет ударного морського дрона MAGURA V5.

Модель Маґури передала постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева під час урочистого відкриття кімнати.

Фото: t.me/DIUkraine

Вона висловила вдячність посольству Великої Британії за важливу ініціативу, яка вшановує культуру кримських татар, розвіює пропагандистські наративи Москви та підкреслює територіальну цілісність України. 

“Вручаю пану Послу від Представництва та Головного управління розвідки Міністерства оборони України макет морського дрона MAGURA V5, який знищив найбільшу кількість російських кораблів у Чорному морі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну”, ‒ заявила Ташева.

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine

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