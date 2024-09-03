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На Ставці обговорили ефективніше застосування дронів і систем ППО

Україна очікує на рішенні Румунії щодо однієї установки системи протиповітряної оборони.

На Ставці обговорили ефективніше застосування дронів і систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

3 вересня відбулося засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Як повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, говорили, зокрема, про застосування систем ППО і дрони.

"Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія", - сказав глава держви.

Президент наголосив, що Україна продовжує працювати з усіма партнерами і щодо отримання дозволу на атаки по території РФ західною зброєю, що дозволило б "знищити ще до старту значну частину російської балістики". 

"Російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, та російські військові аеродроми й логістику", - заявив Зеленський.

Глава держави також заслухав доповіді щодо різних видів дронів, які застосовують Збройні Сили, СБУ і ГУР. Президент сказав, що "є досвід, який варто поширювати. Є й помилки, які треба виправити".

Зеленський наголосив, що українські, дрони "мають бути на сто відсотків ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на сто відсотків ефективною на полі бою". 

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