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Правоохоронці розслідують ймовірний розстріл росіянами українських військовослужбовців

Ймовірно, українських військових вбили на Торецькому напрямку.

Правоохоронці розслідують ймовірний розстріл росіянами українських військовослужбовців
Російські окупанти (ілюстративне фото)
Фото: змі окупантів

3 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу російськими військовими українських військовослужбовців на Торецькому напрямку. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину”, - повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі ці дані перевіряються, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події. 

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Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В Офісі генпрокурора нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. 

Звірства росіян

  • Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування через поширення відео з обезголовленням ймовірно українського військового.

  • Російські військові жорстоко розстріляли двох українських полонених ЗСУ біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео розстрілу поширили в мережі інтернет 10 липня.

  • 20 лютого росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

  • 18 лютого в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.

  • У грудні минулого року біля Роботиного на Запоріжжі росіяни розстріляли трьох полонених. Відео потрапило до соцмереж. Пізніше прокуратура встановила імена вбитих українських військових. Також правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.

  • Використання українських військових як "живого щита" теж було зафіксовано в Запорізькій області. Радіо Свобода опублікувало відео, на якому росіяни вели полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Російські військові періодично стріляли з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривалися українським полоненим. Інший російський військовий кидав ймовірно гранату в бік українських позицій. Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.

  • Узимку 2023 року росіяни розстріляли українського беззбройного полоненого Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні".
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