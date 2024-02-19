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Російські окупанти розстріляли шістьох важкопоранених українських полонених в Авдіївці — Лубінець

Захисники не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. 

Російські окупанти розстріляли шістьох важкопоранених українських полонених в Авдіївці — Лубінець
ростріл полонених військових в Авдіївці
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни розстріляли 6 полонених оборонців однієї з механізованих бригад ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. 

Про це він повідомив у Телеграмі.

"Розстріл військовополонених — воєнний злочин! Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

В ході моніторингу медіа виявив повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. 

Також виявив відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій солдат РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого", — ідеться у заяві Уповноваженого з прав людини.

Лубінець зазначає, що росіяни, не бажаючи залишати полонених живими, навмисно вбивають українських захисників.

"Наголошую, страта військовополонених — грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими. Це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання. 

Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла", — додає він.

  • 18 лютого в одному з телеграм-каналів опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. 
  • Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.  
  • Пізніше у Збройних Силах України повідомили, що перевіряють інформацію про шістьох полонених побратимів, яких росіяни розстріляли на околиці Авдіївки. 
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