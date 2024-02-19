Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"

Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано.

Польські протестувальники вчора заблокували рух пасажирського потяга "Київ – Хелм", який прямував з України, після втручання польської поліції та залізничників, сполучення з Польщею відновлено, повідомляє "Укрзалізниця".

"18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм. У поїзді перебували 260 пасажирів, абсолютна більшість – жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти.

Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання", — ідеться у повідомленні.

Наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди курсують без ускладнень.

"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ", — додають в "Укрзалізниці".