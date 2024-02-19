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Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"

Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано.

Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
потяг
Фото: Укрзалізниця

Польські протестувальники вчора заблокували рух пасажирського потяга "Київ – Хелм", який прямував з України, після втручання польської поліції та залізничників, сполучення з Польщею відновлено, повідомляє "Укрзалізниця".

"18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм. У поїзді перебували 260 пасажирів, абсолютна більшість – жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. 

Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання", — ідеться у повідомленні.

Наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди курсують без ускладнень. 

"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ", — додають в "Укрзалізниці".

  • Раніше повідомлялося, що вчора з 15:30 по 17:30 год. на залізничній станції «Дорогуськ» протестувальники намагались блокувати залізничні колі. Натомість поліція Польщі цьому завадила, тож рух поїздів відбувався у штатному режимі.
  • 9 лютого у Польщі відновили страйк фермерів, оголошений профспілкою "Солідарність". Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.
  • Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, – проти впровадження "зеленого ладу" – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.
  • Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.
  • З 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною, про це йдеться в заяві профспілки "Солідарність". Так, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
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