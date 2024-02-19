​"Українська бронетехніка" наростила постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів

Постріли такого калібру використовують для гармат Д-30 та 2С1.

Сьогодні для ЗСУ до України прибула партія 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

"Українська бронетехніка" нарощує постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів - сьогодні доставлено тисячі нових пострілів", – повідомили в "Українській бронетехніці".

Гендиректор компанії зазначив, що такі снаряди вкрай необхідні для Збройних сил України.

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", – заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.