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​"Українська бронетехніка" наростила постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів

Постріли такого калібру використовують для гармат Д-30 та 2С1.

​"Українська бронетехніка" наростила постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів
122 мм снаряди доставили в Україну
Фото: Українська бронетехніка

Сьогодні для ЗСУ до України прибула партія 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

"Українська бронетехніка" нарощує постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів - сьогодні доставлено тисячі нових пострілів", – повідомили в "Українській бронетехніці".

Гендиректор компанії зазначив, що такі снаряди вкрай необхідні для Збройних сил України. 

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", – заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. 

За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів. 

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