Зеленський відвідав командний пункт захисників Куп'янська

Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони. Комбриг також розповів про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ.

"Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", – сказав Зеленський.

Окремо обговорили забезпечення технікою, боєприпасами та інші потреби оборонців.