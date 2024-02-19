Росія має перевагу в артилерії 6:1, дивом є те, що Україна досі вистояла, – Ландсбергіс

Литовський міністр закордонних справ Гарбреліус Ландсбергіс вважає "дивом" те, що Україна досі змогла встояти з перевагою росіян у артилерії 6:1. Він розкритикував колег з інших країн Євросоюзу, які не змогли дати українцям достатньої кількості боєприпасів, пише The Guardian.

На полях саміту міністрів закордонних справ у Брюсселі Ландсбергіс сказав, що країни два роки витратили на обговорення у спробі з'ясувати, як вони можуть допомогти Україні. Але стратегічну мету вони так і не сформували.

Він закликав Євросоюз припинити зволікати щодо військових фондів, оскільки основний тягар зараз на Німеччині, внески якої склали вже 17 млрд євро.

"Європа повинна бути в змозі або могла б бути в змозі сформувати фонд у 5 мільярдів євро, коли, ви знаєте, одна Німеччина розглядає можливість надіслати 7 мільярдів євро. Таким чином, для 27 країн Європи 5 мільярдів євро мають бути робочим днем, годинною роботою", – сказав він.