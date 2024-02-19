Обстріли Чернігівської і дрони проти Дніпропетровської: як минула доба

По Чернігівській області за добу росіяни провели два обстріли (19 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській вчора вдень росіяни скерували на Нікопольський район шість дронів-камікадзе, двічі ворог бив з важкої артилерії, застосували також "Град". Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах. У останній – постраждала людина. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок. У самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі та три господарські споруди. Зачепило й парник, гаражі, авто і лінію електропередач. Уночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольський район.

У Сумській вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано дев'ять вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Хотінська (чотири вибухи) та Середино-Будська (п'ять вибухів) громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 81 вибух з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 21 обстріл (88 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони восьми населених пунктів області: Херсон, Антонівка, Садове, Гончарне, Кринки, Первомайське, Зеленівка (Херсонський район), Львове (Бериславський район). Ворог влучив в припортову інфраструктуру у Херсон. За добу постраждалих немає.

У Луганській ворог посилив не тільки атакувальний тиск на Білогорівку, а й артилерійський та мінометний – по всій смузі нашої відповідальності. За добу противник здійснив 141 обстріл (628 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько п'яти населених пунктів, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка. Авіаударів завдали по Вільхуватці, Петропавлівці, Боровій. Вчора окупанти завдали ударів по населеному пункту Вільшана. Інформація щодо руйнувань не надходила.Внаслідок ворожого обстрілу у Боровій пошкоджені будівлі ДНЗ, будівля відділку поліції, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, терапевтичне відділення Борівської центральної районної лікарні, казначейство. Постраждалих немає.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 402 ударів по 12 містах та селах області. Рашисти здійснили 15 обстрілів із ракетних систем залпового вогню Роботиного, Малої Токмачки й Степового, 144 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Левадному та Новоіванівці, а також вгатили двома авіаснарядами по Малій Токмачці. 241 артилерійській обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню. Надійшло десять повідомлень про руйнування житлових будинків.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Красногорівка, Селидове, Желанне, Очеретине, Малинівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Соловйове, Шевченко Перше. Пошкоджено 18 житлових будинків, спортивно-оздоровчий комплекс, ЛЕП, дві школи, господарча споруда. На Донеччині за добу: двоє поранених.

У Миколаївській вчора протягом дня ворог обстрілював з артилерії населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також ворог спрямував FPV-дрони по акваторії Очаківської таКуцурубської громад. Вдень акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу. Постраждалих немає.