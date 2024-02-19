Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
Окупанти намагалися піти у наступ на Запорізькому напрямку, — ОК "Захід"
Окупанти намагалися піти у наступ на Запорізькому напрямку, — ОК "Захід"
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу росіяни випустили 88 снарядів по Херсонщині, а зранку обстрілюють місто Херсон

Були влучання в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру міста Херсон.

​За добу росіяни випустили 88 снарядів по Херсонщині, а зранку обстрілюють місто Херсон
Херсонська лікарня після обстрілів (архівне фото)
Фото: Telegram-канал Юрія Соболевського

Російські окупаційні війська за добу здійснили 21 обстріл Херсонської області, випустивши 88 снарядів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів", - написав він y Telegram.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру міста Херсон.

Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу постраждалих не було.

Сьогодні зранку росіяни обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Зруйнована лікарня та школа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies