​За добу росіяни випустили 88 снарядів по Херсонщині, а зранку обстрілюють місто Херсон

Були влучання в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру міста Херсон.

Російські окупаційні війська за добу здійснили 21 обстріл Херсонської області, випустивши 88 снарядів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів", - написав він y Telegram.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру міста Херсон.

Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу постраждалих не було.

Сьогодні зранку росіяни обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Зруйнована лікарня та школа.