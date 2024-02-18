Через обстріли Херсонщини зруйнований навчальний заклад та лікарня

За минулу добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Зруйнована лікарня та школа.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог здійснив 39 обстрілів, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 21 снаряд.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад та типографію у Херсоні; медичну установу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", — повідомив Прокудін.