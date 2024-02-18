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Бійці Повітряних сил ЗСУ збили ще один російський бомбардувальник Су-34

Також знищені 12 "Шахедів" та одна ракета Х-59.

Бійці Повітряних сил ЗСУ збили ще один російський бомбардувальник Су-34
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Повітряні сили ЗСУ сьогодні о 6 годині ранку збили ще одни винищувач РФ Су-34. Також знищено 12 ворожих дронів та 1 ракету Х-59.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих «шахедів» та авіаційну ракету Х-59.

Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу! Усім гарного дня!Разом – до перемоги!", — зазначив командувач.

Фото: Микола Олещук

Вчора повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку знищили одразу три ворожі бомбардувальники 2 Су-34 і один Су-35С. 

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