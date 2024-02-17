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У Мюнхені Зеленський обговорив з австралійським бізнесменом і філантропом Ендрю Форрестом відновлення України

Серед іншого, йшлося про залучення великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення України.

У Мюнхені Зеленський обговорив з австралійським бізнесменом і філантропом Ендрю Форрестом відновлення України
Ендрю Форрест та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом.

Про це повідомляє Офіс президента. 

Глава держави подякував йому за активну публічну підтримку України.

Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Ендрю Форреста в реалізації гуманітарних проєктів в Україні, зокрема щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених українських родин, які втратили свій дім через війну.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення.

Сьогодні, 17 лютого, країни “Великої сімки” (G7) за підсумками Мюнхенської конференції опублікували спільну заяву, у якій заявили, серед іншого, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення України.

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