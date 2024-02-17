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У Мюнхені Зеленський обговорив із президентом Чехії актуальні потреби українських військ на полі бою

Також сторони обговорили посилення співпраці ОПК двох країн і спільне виробництво озброєнь.

У Мюнхені Зеленський обговорив із президентом Чехії актуальні потреби українських військ на полі бою
Петр Павел та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Про це повідомляє Офіс президента. 

Глава Української держави подякував чеському лідеру, уряду та народу Чехії за всебічну підтримку України в протидії російському вторгненню.

Володимир Зеленський і Петр Павел розглянули актуальні потреби українських військ на полі бою, зокрема в артилерійських системах і снарядах.

Лідери також приділили значну увагу питанням оборонної підтримки України та посилення співпраці ОПК двох країн, спільного виробництва озброєнь.

Було відзначено активну роль Чехії у взаємодії з іншими союзниками в постачанні оборонної продукції для потреб України.

Володимир Зеленський високо оцінив підтримку Української формули миру з боку Чеської Республіки.

Співрозмовники обговорили просування України до членства в ЄС, а також очікування від Вашингтонського саміту НАТО.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.

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