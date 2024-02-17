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Президент України в Мюнхені зустрівся з обраним президентом Фінляндії

Зеленський проінформував фінського колегу про ситуацію на фронті та нагальні потреби української армії. 

Президент України в Мюнхені зустрівся з обраним президентом Фінляндії
Президенти України і Фінляндії у Мюнхені
Фото: Офіс президента

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка триває із 16 по 18  лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з обраним Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, Володимир Зеленський привітав співрозмовника з перемогою на виборах і подякував за чітку позицію щодо засудження російської агресії проти України.

"Ми надзвичайно вдячні вашій країні, вашому народу за непохитну підтримку та тепле ставлення до України та українців. Ви з нами з перших днів повномасштабної війни", – зазначив глава держави.

Президент України поінформував Александра Стубба про поточну ситуацію на фронті та найнагальніші оборонні потреби української армії.

Володимир Зеленський відзначив важливість збереження підтримки України з боку Фінляндії на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі.

  • Як повідомлялося, 60-а Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем – наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.
  • Зокрема, на полях Мюнхенської конференції безпеки обговорили членство України в НАТО. Відбулася зустріч Міжнародної робочої групм з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.
  • Під час конференції Володимир Зеленський обговорив із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс безпекові питання, ситуацію на фронті, підтримку США, конфіскацію російських активів та участь у Глобальному саміті миру.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції відповів на питання щодо постачання далекобійних ракет Taurus, а також збільшення військової допомоги Україні. Шольц запевнив, що продовжує ухвалювати правильні рішення щодо постачання ракет Taurus Україні
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