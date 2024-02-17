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Зеленський: Мільйони українських біженців зможуть повернутися додому, якщо буде достатньо систем ППО

Західні системи ППО здатні збивати всі російські ракети.

Зеленський: Мільйони українських біженців зможуть повернутися додому, якщо буде достатньо систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Західні партнери нададуть Україні більше систем ППО, які здатні збивати всі російські ракети, "ми зможемо повернути додому мільйони українців".

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців", – зазначив президент.

Також, Зеленський подякував країнам, які прийняли українських біженців.

  • Мюнхенська конференція-2024: цьогоріч на безпекову конференцію не запросили російських та іранських урядовців. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації.
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