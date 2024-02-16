Україна підписала двосторонню угоду про безпекову співпрацю із Францією

Сьогодні, 16 лютого, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Як розповів Макрон на спільній пресконференції, двостороння угода "конкретизує обов'язання, які ми взяли з країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року".

"Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду", – наголосив президент Франції.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим.

16 лютого Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки.