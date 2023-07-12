G7 сьогодні може підтвердити створення гарантій безпеки на шляху до НАТО, – Зеленський

Якщо це станеться, це буде конкретним успіхом, зазначив президент.

Українська делегація на саміті НАТО детально обговорила протистояння Росії. Зокрема, оборонну підтримку. Є дуже позитивні новини про пакети підтримки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції. Також обговорили шлях України до НАТО.

Важливим результатом є скасування вимоги вступу через план дій щодо членства.

"Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО. Наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Уміле застосування зброї країн наостанок нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша ніж будь-які терористичні загрози проти нас", – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна хотіла би гарантії безпеки на шляху НАТО. Не замість НАТО, а на шляху інтеграції.

"Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити «Велика сімка» і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде таким важливим для нас, конкретним успіхом", – наголосив президент.

Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.

До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.

Зеленський додав, що "результати саміту гарні, але, якщо було б запрошення, були б ідеальні". Президент додав, що зрозуміло, чому деякі не хочуть говорити про вступ України зараз, і абсолютно зрозуміло, що Україна не стане членом Альянсу, поки іде війна. Однак уперше впевнено прозвучало, що Україна членом НАТО буде, за словами Зеленського, "коли буде безпечно на нашій землі".

Запрошення до членства – це технічний момент, але він був би дуже важливим для українського суспільства, вважає він. Це співмірно із кандидатством України в ЄС, яке також було сигналом. Там немає членства в ЄС, але впевненість для України та сигнал Росії.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. У 2022 році члени НАТО надали Україні допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз Альянс узгодивпакет із трьох частин, який наближає Україну до вступу.

"Багаторічна програма практичної допомоги, створення нової Ради Україна-НАТО та нове підтвердження, що Україна стане членом Альянсу та скасування вимоги щодо плану дій щодо членства", – перерахував Столтенберг.

Він зазначив, що багаторічна програма зробить ЗСУ повністю сумісними зі стандартами НАТО.

"Зараз Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. Союзники підтвердили ще раз, що Україна стане членом Альянсу", – додав він.

Скасуання плану дій щодо членства, за словами генсека, змінить шлях України з двоетапного процесу на одноетапний. Україна отримає запрошення до НАТО, коли союзники погодяться, що Україна виконала вимоги.

Докладно про підсумки першого дня саміту та комюніке, де немає конкретики про прийняття України, читайте в матеріалі LB.ua. У другий день заплановано перше засідання Ради Україна-НАТО та двосторонні зустрічі Зеленського із лідерами країн Альянсу.