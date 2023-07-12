НАТО, яке (не) хоче України? Про що (не) домовилися члени Альянсу у Вільнюсі

До останнього чимало українців вірили у те, що лідери НАТО під час вільнюського саміту зможуть ухвалити доленосне рішення – створити умови для прискореного членства України, по-справжньому «відкрити двері» перед нашою державою. Альянс дійсно відкрив двері, які були зачинені після саміту у Бухаресті 2008 року, однак одразу поставив нові, за якими на стінах, мов графіті, написані ще більш розмиті за попередні формулювання.

Для початку варто сказати, що лідери НАТО вирішили скасувати для України проміжний етап перед набуттям членства – приєднання і виконання спеціального плану дій (ПДЧ). У 2008 році в Бухаресті члени Альянсу не дали цього механізму Києву та Тбілісі; вони просто вказали, що для України та Грузії двері до НАТО завжди відкриті. Ми побачили, до чого призвела та квола та нерозумна політика Альянсу – до щонайменше кількох війн, які організував Путін.

Зараз у НАТО погодилися з тим, що ПДЧ Україні більше не потрібен, що він є застарілим, адже Україна змогла домогтися значних результатів і на шляху реформ, і щодо оборонної сумісності. Здавалося б, ось він, той шанс – встановити скорочену процедуру зі вступу, на кшталт тої, яку проходили Фінляндія та Швеція, та надати Україні запрошення, після чого, до речі, процес вступу міг бути значно довшим, аніж у скандинавських країн. Але так не сталося.

Фото: EPA/UPG

Було очевидно, і Київ був морально готовий до того, що лідери НАТО точно не захочуть негайно приймати Україну до Альянсу. Ми почули позицію Сполучених Штатів та Німеччини, керівництво яких заявило про те, що це не можливо зробити під час війни. Представники деяких держав згадували 5 статтю НАТО та в кулуарах казали, що не хочуть безпосередньо втягуватися у війну проти Росії. Хоча варто сказати, що ця стаття і не передбачає безпосередньої відправки військ чи озброєнь.

Усе це було зрозуміло. Проте українці сподівалися, що вони отримають шанс – якусь чітку дорожню карту, де будуть вказані конкретні терміни щодо вступу, перелік умов, які потрібно виконати для отримання повноправного членства, тощо. Що ж ми отримали? На жаль, лише розмиті формулювання.

У підсумковому комюніке саміту акцентується, що «Україні направлять запрошення приєднатися до НАТО, коли з цим погодяться союзники і будуть виконані усі умови». Іншими словами, Київ замість умов для вступу отримав умови для запрошення. Нам просто тактовно показали на чергові «відкриті» двері.

Фото: Jens Stoltenberg Twitter

Одначе виникає наступне питання: а які ж умови має виконати Україна, щоби отримати це запрошення? НАТО і на це питання відповіла: потрібно покращити оборонну сумісність, а також провести додаткові демократичні реформи. І ось тут виникає кілька «але».

Перше – історія не знає країн, які під час масштабної війни на своїй території займалися демократичними перетвореннями. НАТО вирішила піти проти історичної логіки та здорового глузду.

Друге – демократизація немає меж. Коли нам скажуть, що ми достатньо демократичні для отримання … до речі, чого – членства в Альянсі чи запрошення? Може є якась градація демократичності: скільки реформ потрібно проробити, щоби стати кандидатом, а скільки, – щоби повноправним членом?

Третє – чому так виглядає, що ці розмиті умови місцями ще гірші за ПДЧ, яке хоч давало зрозуміти, що конкретно потрібно покращувати? Хоча цього разу, на відміну від Бухареста, є відчуття, що члени Альянсу виконають хоч щось з обіцяного.

І тут виникає ще одна проблема – проблема гарантій. В НАТО кажуть, що кожного року глави МЗС країн Альянсу збиратимуться і перевірятимуть, як Україна виконала щорічну програму. Це дає змогу таким державам, як Угорщина, навіть на цьому етапі блокувати поступ України та шантажувати нашу державу. І взагалі, цей механізм може застосовуватися щодо України безкінечно: ми отримуватимемо нові і нові плани, а міністри збиратимуться і виставлятимуть нам нові вимоги. І це лише для того, щоби надати запрошення!

Фото: EPA/UPG

З позитивного – це створення розширеного пакету, програм з політичної, фінансової та оборонної підтримки України, а також заснування Ради Україна-НАТО. Це усе, як сподіваються наші східноєвропейські партнери, дозволить спільно виготовляти нове озброєння, освоювати технології та відкривати нові підприємства, що працюватимуть на західних ліцензіях. Ще один важливий сигнал від Альянсу - повна підтримка формули миру Зеленського, яка, нагадаємо, передбачає надання різних гарантій Україні, від політичних та оборонних до енергетичних та фінансових.

Разом з тим члени НАТО показали, що вони не готові діяти в хорошому сенсі агресивно щодо Росії. Прохання деяких лідерів скасувати основоположний акт про відносини з Росією не було почуте та підтримане більшістю. А саме ці домовленості не дають НАТО розміщувати свої сили поблизу прикордонних з РФ територій.

Лідери країн – членів Альянсу усе ще озираються на тінь Путіна. Їх чергова відмова сигналізувала Росії, що у неї все ще зберігаються інструменти впливу на рішення членів організації щодо України. Після Вільнюса російське керівництво впевниться: єдине, що втримає Україну від НАТО, – це війна..

У Вільнюсі програла не Україна. Вона виграє, попри все. Програв Альянс, продемонструвавши свою слабкість і нерішучість.