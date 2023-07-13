Суд у Сербії не дозволив екстрадицію до України експосадовця СБУ Андрія Наумова, - ЗМІ

Вищий суд сербського міста Ниш відхилив запит України щодо екстрадиції ексначальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що 12 липня спеціальна рада суду міста Ниш направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

Терміну для ухвалення нового рішення немає.

Андрій Наумов перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року. Під час судових засідань у Сербії він заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Нагадаємо, Наумова заарештували в червні на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним був заарештований громадянин Німеччини Александар Акст, а в автомобілі були виявлені незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди.

Раніше повідомлялось, що колишньому генералу Служби безпеки Андрію Наумову, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок в РФ.