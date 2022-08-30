Ексгенерал СБУ Наумов, якого затримали в Сербії, може отримати притулок в РФ, - The Insider

Його підозрюють в наданні російським окупантам інформації про Чорнобильську зону відчуження.

Колишньому генералу Служби безпеки Андрію Наумову, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок в РФ.

Про це пише The Insider.

За інформацією видання, РФ готова надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти Володимира Зеленського.

Начебто над президентом України росіяни хочуть влаштувати суд, на якому Наумов має заявити про "геноцид мирного населення Донбасу за наказом Зеленського".

Як повідомлялося, 7 червня Наумова затримали в Сербії за контрабанду незадекларованих цінностей. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, Наумов виїхав з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. У квітні президент Зеленський позбавив звань його та ще одного генерала СБУ.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця. Перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну. Його родина виїхала раніше. Упродовж березня правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, пов'язаними з Наумовим.